Nederland in rep en roer: Marco Borsato had “verborgen relatie” met pianiste

Het leek een sprookjeshuwelijk, dat van Marco Borsato en zijn Leontine. Maar nu blijkt dat de populaire zanger tien jaar geleden een verhouding had met pianiste Iris Hond.

Borsato (52) is de bekendste en meest succesvolle zanger van Nederland, en al sinds 1997 gelukkig getrouwd met Leontine. Iris Hond (32) is een talentvol pianiste die momenteel in de belangstelling staat omdat ze in een datingshow op televisie op zoek gaat naar haar grote liefde. Maar het Nederlandse weekblad Privé onthult vandaag dat de twee tien jaar geleden een verhouding hadden.

“Het is nieuws dat als een bom zal inslaan”, schrijft Privé. Borsato en echtgenote Leontine hebben samen drie kinderen, en vormen al jarenlang een van dé glamourkoppels van Nederland. Maar zoals het blad onthult en door de twee bevestigd wordt in een persbericht, had de zanger tien jaar geleden een verhouding met de twintig jaar jongere Hond.

“Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien”, aldus Borsato. “Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit.’’