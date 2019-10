De crisis kent geen genade: Manchester United zonder Pogba en De Gea tegen Liverpool

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer kan zondag in de clash tegen vicekampioen Liverpool op de negende speeldag in de Premier League geen beroep doen op Paul Pogba en doelman David De Gea. Beide spelers staan geblesseerd aan de kant, zo maakte de club zelf bekend.

De 26-jarige Pogba sukkelt al sinds augustus met een enkelblessure en gaf daardoor ook verstek voor de laatste vier EK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk, tegen Albanië, Andorra, IJsland en Turkije. De Gea liep dinsdag in de interland met Spanje in Zweden dan weer een kwetsuur aan het rechterbeen op. In de tweede helft moest de Spaanse doelman toen met een spierblessure naar de kant. Een scan moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is.

United staat al na amper acht speeldagen onder hoogspanning. Met negen punten komen ze immers niet verder dan de twaalfde plaats, op vijftien punten van leider Liverpool. Het team van Rode Duivel Divock Origi is het enige dat nog foutloos is in de Premier League. (belga)