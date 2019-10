Broer over Josef B. die Nederlands ‘spookgezin’ controleerde: “Hij gedroeg zich alsof hij nog beter was dan Jezus”

Josef B., de 58-jarige Oostenrijkse man die samen met een vader en zijn vijf kinderen jarenlang afgezonderd leefde op een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, bracht in het verleden al jaren lang door in een sekte in Oostenrijk. Dat zegt zijn broer donderdag in de Oostenrijkse pers.

Josef B. werd 3 maart 1961 geboren als één van vijf kinderen in het Oostenrijkse Waldhausen. Maar na de dood van zijn ouders ontstaat een familieruzie als niet Josef, maar wel Franz de ouderlijke boerderij erft. “Josef stond meteen op de stoep en eiste geld”, vertelt Franz aan het Oostenrijkse Krone. “Hij vroeg me om financieel borg te staan, maar ik heb hem weggejaagd en gezegd dat ik hem nooit meer wilde zien. Hij was een grote egoïst en een enorme vrek die altijd alleen maar aan zichzelf dacht”, klinkt het.

Zijn broer zou daarop betrokken zijn geraakt bij een sekte in het nabijgelegen Linz. “Hij gedroeg zich in die sekte alsof hij nog beter was dan Jezus”, aldus Franz. Daarna hadden de broers tien jaar lang geen contact meer. Nochtans had een andere broer Josef vier jaar geleden nog gebeld om te vertellen dat hun vader was overleden, maar de man kwam niet opdagen op de begrafenis. En dat deed hij ook niet toen zijn moeder anderhalf jaar geleden overleed. Ook toen zijn tweelingdochters, die hij verwekt had bij een Japanse vrouw die hij ontmoet had in een sekte, contact probeerden op te nemen met hun vader, kwam er geen respons.

Op de dool

Volgens Krone leefde Josef B. van 1998 tot 2008 in een driehonderd jaar oud huis dat hij van een tante had geërfd in het Oostenrijkse Pabneukirchen, waar hij werkte als meubelmaker. Sommige buren omschrijven de man als “altijd vriendelijk”, anderen zeggen dat hij vooral aardig was tegen mensen die hem zijn zin gaven. “Hij had een enorme overtuigingskracht”, luidt het.

In 2006 zou B. dan verhuisd zijn naar Nederland. “Hij had in die sekte een Nederlander ontmoet (mogelijk Gerrit-Jan van D., de vader van het ‘spookgezin’, nvdr.). Ik meen me te herinneren dat Josef eind jaren negentig regelmatig met zijn vrouw en dochters die vriend bezocht. Hij had een gezin met zeven of acht kinderen”, aldus Franz. “In 2006 liet Josef zijn vrouw en kinderen achter en ging hij definitief naar Nederland.”