Manneken Pis viert 400ste verjaardag als eregast op Winterpret en met herdenkingsmunt

Brussel - Manneken Pis mag 400 kaarsjes uitblazen en dat gaat de stad Brussel op gepaste wijze vieren. Het bekendste plassende mannetje krijgt een herdenkingsmunt, een nieuw kostuum en wordt dit jaar ook eregast op Winterpret.

Iedereen kent Manneken Pis, maar niet iedereen kent zijn geschiedenis. In het Broodhuis, recht tegenover het Brussels stadhuis op de Grote Markt, kunnen bezoekers nu al ontdekken dat de huidige versie van het plassende mannetje in 1619 door beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy werd vervaardigd, maar ook dat de oudste vermelding van de fontein al van 1451 dateert. Of dat het beeldje doorheen zijn geschiedenis zelfs twee keer gestolen werd.

Maar een hoogtepunt voor het jarige ketje wordt Winterpret later dit jaar. Tijdens de Brusselse kerstmarkt is hij eregast en wordt er een grote schattenjacht georganiseerd. Via een app met geolocatie is er een speurtocht voor alle leeftijden die naar een mooie prijs leidt.

Ook krijgt Manneken Pis voor zijn 400ste verjaardag een kostuum erbij. Hij heeft er nu al 1.032, waarvan een groot deel te zien zijn in de GardeRobe MannekenPis. Het nieuwe kostuum zal ontworpen worden een school in de stad Brussel. Elke basisschool mag een ontwerp of prototype indienen.

Nog ter gelegenheid van 400ste verjaardag brengt de Koninklijke Munt van België een unieke 2,5 euromunt uit met Manneken Pis op, die beschikbaar is op www.herdenkingsmunten.be. Ten slotte komt er voor het eerst ook een wetenschappelijke publicatie over het plassende mannetje.