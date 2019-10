Scholen luiden vandaag bel tegen armoede: “Schande dat het bijna een kwart van de kinderen treft”

Gent - Meer dan zestig scholen in Gent luiden vandaag om vijf voor twaalf de bel tegen armoede. “Het is een schande dat bijna een kwart van de Gentse kinderen in armoede wordt geboren”, zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A).

Zowat 14.000 Gentse gezinnen kwamen vorig jaar niet in hun eentje rond. Het OCMW betaalde in totaal 70,5 miljoen euro aan leeflonen en financiële hulp uit. Bijna een kwart van de Gentse kinderen - 22,3 procent - wordt geboren in armoede. De armoedecijfers in Gent zijn ontnuchterend.

“Een schande voor een welstellende regio al de onze”, zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A). “Armoede blijft een strijd van élke dag. Als elke beleidsmaker, op elk niveau, resoluut kiest voor solidariteit, dan hoeft niemand nog arm te zijn. Zonder een goede fundering op Vlaams en federaal niveau kunnen we niet bouwen.”

Schoolbel

Vandaag, op de dag tegen armoede, luiden meer dan zestig scholen om vijf voor twaalf de bel tegen armoede. Vorig jaar werden 528 gezinnen met financiële of andere problemen op school door het OCMW begeleid. Om hoogoplopende onderwijskosten terug te dringen, wil de Stad een maximumfactuur invoeren in middelbare stadsscholen.

“Ik wil samen met de scholen kijken hoe de facturen voor ouders naar beneden kunnen, bijvoorbeeld door schooluitstappen anders te organiseren of door meer in te zetten op tweedehandsmateriaal”, zegt Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). “Zonder dat de kwaliteit van onderwijs in het gedrang komt.”

De Stad heeft een bundel met tips uitgewerkt over hoe scholen met kansarmoede kunnen omgaan. Zo wordt aangeraden om zelf boterhammen of gratis fruit te voorzien en leerlingen de douches en wasmachines op school te laten gebruiken.

Sint-Pietersplein

In heel de stad zijn er vandaag initiatieven rond armoede. Tussen 12 en 16 uur is iedereen welkom onder de Stadshal voor verhalen van ervaringsdeskundigen en live radio over armoede.

Om 17 uur vertrekt een optocht van de Stadshal naar het Sint-Pietersplein. Daar nemen vanaf 19 uur mensen in armoede het woord. Er is ook muziek en een eervol moment ter nagedachtenis van de slachtoffers van armoede.