De Block vreest nieuwe asielcrisis: “Vluchtelingenstroom uit Syrië komt 9 kansen op de 10 naar Europa”

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) vreest voor een nieuwe asielcrisis als gevolg van de Turkse inval in Syrië. “De vluchtelingenstroom die weer op gang zal komen, komt 9 kansen op de 10 naar Europa”, zei De Block donderdagochtend op Radio 1.

Volgens De Block, die van 2011 tot 2014 al eens bevoegd was voor Asiel en Migratie, zal de Turkse inval in Noord-Syrië gevolgen hebben voor heel de Europese Unie. “Dan spreken we niet alleen over de vroegere ISIS-strijders of hun vrouwen, maar ook over de vluchtelingenstroom die weer op gang gaat komen. 9 kansen op de 10 komt die naar Europa, en dan zitten we weer middenin een migratiecrisis. Men spreekt van 3,5 miljoen vluchtelingen die daar zitten.”

De Block merkt op dat het aantal asielaanvragen al fiks aan het stijgen is. “Ik moet zo’n 500 à 600 plaatsen per maand bijmaken. Dat is een hele uitdaging, en vraagt heel wat van onze gemeenten en mijn administratie.” Ze vergelijkt die trend met eerdere asielcrisissen uit 2011 en 2015. “Nu zijn we 2019 en we zitten er weer in.”

De Block wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar het Europese niveau. “De EU neemt te traag beslissingen over bijvoorbeeld het terugstuurbeleid. Ik ben in 2014 weggegaan op Asiel en Migratie, en in 2018 teruggekomen. En er is nog niets veranderd. Er moet echt op Europees niveau een beter asielbeleid worden gemaakt.”