Man gedood door wilde olifant in Nepal

Een 65-jarige man is overleden bij een aanval door een wilde olifant in de buurt van een nationaal park in het westen van Nepal. Dat melden functionarissen donderdag.

Het voorval gebeurde woensdag toen de man door een bos liep langs het Shuklaphata Nationaal Park in het Kanchanpur-district, verklaarde Gyanendra Acharya, de politiecommissaris van het district. “De man stierf ter plaatse. Een andere man, die hem vergezelde, kon ontsnappen”, stelde hij.

In juli nog werd in een Zuid-Centrale regio een 62-jarige man door een wilde olifant gedood in een dorp in de buurt van een beschermd gebied. De conflicten tussen wilde olifanten en mensen ontstaan volgens WWF door de achteruitgang van hun habitat en een verlies aan voedsel.

De laatste jaren zijn wilde dieren vaker in contact gekomen met mensen, waardoor er bezorgdheid is ontstaan over de veiligheid van mensen die in de buurt van beschermde gebieden wonen.