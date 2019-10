Belgen winnen voor het eerst race voor zonnewagens: “Nederlanders zijn waarschijnlijk over limiet gegaan om ons voor te blijven”

Voor het eerst ooit heeft een Belgisch team de World Solar Challenge gewonnen, het wereldkampioenschap voor wagens op zonne-energie. Het Agoria Solar Team van de KU Leuven reed donderdag als eerste over de meet in het Australische Adelaide. “We startten op de laatste dag op de plaats twee”, zegt Lynn De Haes. “Maar toen schoot de wagen voor ons van het Nederlandse team in brand. Jammer voor hen, maar we zaten ze op de hielen, mogelijk pushten ze hun wagen te ver.”