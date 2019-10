Beschuldigde krijgt laatste woord op assisenproces: “Ik hoop dat de jury inziet dat ik het niet ben”

Ieper / Wervik -

“Ik stel mijn leven in de handen van de jury. Ik hoop dat ze inzien wat hier echt aan de hand is en dat ik het niet ben.” Met die laatste woorden van beschuldigde Daniel Deriemacker gaat de jury op het assisenproces in Brugge straks in beraad over zijn eventuele schuld in de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35).