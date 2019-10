Racistisch incident tussen Brusselse spoorwegpolitie en passagier: “Ga terug naar Kinshasa als het u niet aanstaat”

Brussel - Op de trein van Brussel naar Luik heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een racistisch incident voorgedaan. Op sociale media circuleren beelden van een Franstalige agent van de spoorwegpolitie die een Belgische passagier met donkere huidskleur beveelt om “terug te keren naar Kinshasa als het hem hier niet bevalt”.

Joshua (23) komt dinsdagavond omstreeks 23 uur aan in het station van Brussel centraal na een reisje naar Londen waar hij een ticket koopt naar Luik. Die trein zou ginder aankomen om 00.18 uur, ‘woensdagochtend’ dus. Wanneer de conducteur het vervoersbewijs van Joshua controleert, zegt hij dat het ticket niet geldig is en vraagt hij de jongeman een nieuw te kopen. “Maar mijn ticket was volledig in orde, dus ik weigerde”, aldus Joshua.

Dat zint de treinbegeleider niet, dus verwittigt hij de spoorwegpolitie. Wat volgt is een hevige discussie tussen Joshua en een spoorwegagent, waarbij enkele racistische uitspraken vallen. Uiteindelijk laat de agent Joshua uitstappen in Waremme, waar zes agenten hem opwachten. “Ik was me bewust van het feit dat ik helemaal alleen stond tegenover hen. Ik heb gezwegen en mocht iemand bellen om me te komen halen. Je moet goed weten dat deze situatie begonnen is met een treinticket. Eén dat ik betaald had, nota bene.”

De Brusselse politie heeft tot nu toe nog niet gereageerd op het incident, maar de NMBS liet wel al weten dat “geen enkele racistische uitspraak aanvaardbaar is”.

Joshua heeft ondertussen klacht ingediend bij de politie, die het filmpje ook te zien kreeg.