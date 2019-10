“Kunnen we dit accepteren?”: foto van dakloze jongen die spaghetti eet van kartonnen bord gaat wereld rond

De foto van een vijfjarige jongen die op straat spaghetti eet van een kartonnen bord gaat de wereld rond. Het kind kreeg het eten van een hulporganisatie in Dublin, en een medewerker van dat Homeless Street Cafe trekt aan de alarmbel. “Dit kunnen we toch niet accepteren?”

Elke dinsdagavond is het Homeless Street Cafe in Dublin open voor alle daklozen in de Ierse hoofdstad. De hulpbehoevenden krijgen er een warme maaltijd voorgeschoteld en kunnen er ook kledij en slaapzakken kopen tegen voordelige prijzen.

Carbonara

“We zijn thuis na alweer een ongelooflijk drukke nacht”, postte een medewerker dinsdagavond iets na middernacht op Facebook. “Ik ben uitgeput, vermoeid en emotioneel en zou eigenlijk naar bed moeten, maar er is één beeld dat niemand van ons team na vanavond uit zijn hoofd zal krijgen. Het is verkeerd en ik word er kwaad van, maar het gebeurt echt en wordt elke week erger.”

De medewerker heeft het over een foto van Sam, een dakloze jongen van 5 die dinsdagavond was langsgeweest. Hij zette zich buiten op de grond en at daar op een karton spaghetti carbonara. “Kunnen we dat echt aanvaarden”, vraagt de medewerker zich af.

Overweldigende respons

Meer dan tweeduizend mensen hebben al gereageerd op het bericht en bijna 8.000 anderen deelden het. “Dit is de meest trieste foto die ik in heel lange tijd gezien heb”, schrijft iemand. Anderen zeggen dat hun hart breekt bij het zien van de beelden. Enkelingen bieden hulp aan voor de jongen.

“Bedankt voor de overweldigende respons en om niet te aanvaarden dat dit gebeurt”, reageert de medewerker opnieuw. “Deze post heeft al 250.000 mensen bereikt (intussen zijn het er nog een pak meer, nvdr).”