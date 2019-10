Meisje (12) laat gsm vallen en wordt aangereden in Asse, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Asse - Een 12-jarig meisje is donderdagochtend tijdens het oversteken aangereden op de drukke Gentsesteenweg in Asse-ter-Heide, een deelgemeente van Asse. Ze liep daarbij een hersenschudding op. De bestuurder die haar aanreed pleegde vluchtmisdrijf. “We worden hier dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke verkeerssituaties”, zegt haar broer Jens.

De 12-jarige Manon verliet donderdagochtend omstreeks 7.30 uur haar ouderlijke woning in Asse-ter-Heide, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Asse. “Mijn kleine zus ging zoals elke ochtend naar school”, zegt Jens, de 17-jarige broer van het meisje. “We wonen aan de drukke Gentsesteenweg en ze moet elke keer de straat oversteken naar de bushalte.”

Volgens de politie stak het meisje de straat over op een plaats waar geen zebrapad was. “Het was nog donker, en een arts die kwam aanrijden zag haar, vertraagde, liet haar oversteken en reed dan door”, klinkt het bij het parket. Maar vervolgens keerde het meisje terug omdat haar gsm gevallen was. “Plots hoorde de arts achter zich het geluid van de aanrijding. Hij is gestopt en heeft haar de eerste zorg toegediend.”

Lichtgrijze wagen

Het voertuig dat het meisje aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. “Volgens mijn zus was het een lichtgrijze wagen die zonder lichten reed”, zegt Jens. “Enkele getuigen - vermoedelijk kinderen - zouden gezien hebben hoe het meisje door de lucht vloog. Vlak na het ongeval kon ze haar benen niet bewegen. Ze bleef wel bij bewustzijn.” Het parket kan niet bevestigen dat de lichten van het voertuig niet werkten. “Dat is ook niet wat het slachtoffer ter plaatse aan de politie verklaard heeft.”

Het meisje heeft een hersenschudding en liep geen breuken op. Ze blijft tot morgen in observatie in het ziekenhuis. “Er moeten nog echo’s van lever en milt genomen worden”, zegt Jens. “Ze heeft ook pijnlijke knieën.” Het onderzoek naar het aanrijdende voertuig loopt volgens het parket.

Klacht ingediend

“Mijn ouders hebben een klacht ingediend bij de politie. Ik was zelf wel in shock toen ik hoorde dat mijn kleine zus overreden was. Gelukkig waren mijn ouders en de ambulance snel ter plaatse. We worden hier dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke verkeerssituaties. Het bewuste zebrapad heeft geen lichten waardoor het soms vijf minuten wachten is tot iemand kan oversteken want niemand stopt. Het is hier zone 50, maar er wordt steeds te snel gereden.”

Mama Kelly schreef meteen na de aanrijding ook een woedend bericht op Facebook: “Aan de smeerlap die mijn dochter zonder lichten aan heeft overreden op de Genstsesteenweg en is doorgereden: ik hoop dat karma u vindt!” De familie van Manon hoopt dan ook dat de bestuurder in kwestie snel gevonden wordt. “Veel details hebben we niet, want het ging allemaal zo snel.”