Bockie De Repper toont je culinair Gent op 15 minuten

Gent - Een culinaire sneltrein door Gent. Een hele dag eten, van frieten tot een sterrenlunch, samengevat in een filmpje van een kwartier. “Twintig zaken hebben we bezocht. En we hebben alles opgegeten.”

Frieten, wafels, pita, pizza, steak, kaas, cake, spaghetti, hamburgers, … Noem het en Bockie De Repper, het alter ego van Jonas Van Boxstaele (34), heeft het tijdens zijn 24 uur in Gent gegeten.

Hoe hij dat heeft gedaan, ziet u in dit -vinden wij toch- vree wijs filmpje . Behalve honger en goesting, geeft het je een goed beeld van wat er op culinair vlak allemaal valt te beleven in Gent.

“Ik ben om 6 uur begonnen bij frituur De Gouden Saté en daar ook geëindigd”, zegt Bockie. “Alles in de video heb ik echt op één dag naar binnen gespeeld. Ik was op het einde vooral moe, maar ik stond niet op ontploffen. Het lekkerste? De spongecake met whisky sour erover van Publiek. En het tofste was natuurlijk spaghetti eten met de échte Meneer Spaghetti (Koen Crucke, nvdr).”

Nu pas vrijgegeven

De video is twee jaar geleden opgenomen als test voor Medialaan. Er is toen verder niets met het concept gebeurd, maar de film mocht pas nu worden vrijgegeven. “Helaas zijn niet alle zaken er nog. We kozen voor Gent omdat het dicht bij mijn thuisstad Aalst is en ik hier al vaak ben komen eten. Ik hoop dat de video andere steden aanzet om me te contacteren”, zegt Bockie. “Die eet-tour is de ideale manier om een stad te leren kennen.”