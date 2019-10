Witte rook: akkoord over Brexit, melden Johnson en Juncker

Op de valreep: er is eindelijk een akkoord bereikt over de Brexit. Dat bevestigen zowel de Britse premier Boris Johnson als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Europese staatsleiders én het Britse parlement moeten nog wel hun goedkeuring geven.

Het akkoord dat donderdagochtend werd gesloten, kreeg al groen licht van de Europese Commissie. Dat schrijft Commissievoorzitter Juncker in een brief aan Europees president Donald Tusk. Hij spreekt van “een eerlijke en evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk”, die “getuigt van onze inzet om oplossingen te vinden”. Juncker beveelt Tusk dan ook aan om op de Europese top, die om 15 uur van start gaat in Brussel, ook de goedkeuring van de Europese lidstaten te zoeken.

?????????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

In een eigen tweet schrijft Brits premier Boris Johnson dat er een “goede deal” bereikt is die het Verenigd Koninkrijk in staat stelt opnieuw de controle over zijn beleidsprioriteiten te verwerven. Hij roept het Lagerhuis op om de tekst zaterdag goed te keuren. Als dat gebeurt, lijkt het VK goed op weg om op 31 oktober de Europese Unie te verlaten, drie jaar na het Brexit-referendum.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Laatste loodjes

De onderhandelingen over een boedelscheiding leken woensdagavond al tot een akkoord te leiden, nadat er instemming was bereikt over de douaneregels die na de Brexit op Noord-Ierland van toepassing zouden zijn. Door onenigheid over onder meer het btw-regime dat toegepast zou worden op de handelsstromen op het Ierse eiland lukte dat eerst niet, maar donderdagochtend werd dan toch een deal gevonden.

Goedkeuring in Brits parlement

Daarmee is de Brexit nog niet definitief: niet enkel de Europese staatsleiders moeten straks in Brussel hun goedkeuring geven, ook het Britse parlement moet de deal nog ratificeren. En zoals Theresa May, de voorgangster van Johnson bewees, is dat geen vanzelfsprekendheid. Zij had ook een akkoord met de EU, maar dat werd tot drie keer toe weggestemd in het Britse Lagerhuis.

Aangezien Johnson slechts over een bijzonder wankele meerderheid beschikt in het parlement, is een goedkeuring bij de stemming - momenteel gepland voor zaterdag - geen formaliteit. Met name de tien parlementsleden van de Noord-Ierse nationalistische DUP, die donderdagochtend al hun steun voor het akkoord introkken, lijken een bijzonder moeilijke horde te zullen worden.

Extra Europese top?

Zoals een EU-diplomaat zich donderdagochtend liet ontvallen, is het bovendien niet uitgesloten dat één van de staatshoofden en/of regeringsleiders op de top op de rem gaat staan, omdat hij of zij het akkoord zelf grondig wil kunnen bestuderen.

Daarom wordt er in de Europese wijk rekening mee gehouden dat er voor het einde van oktober nog een extra Europese top moet worden ingelast. Zo’n top kan ook bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken als het Lagerhuis het akkoord afschiet. Dan zijn ‘no deal’ of een nieuw uitstel voor de Brexit de enige twee overgebleven opties.