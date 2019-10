Kandidaat-voorzitters CD&V blinken uit in wolligheid: “De spoeling is dun, dus kiest men voor de veilige weg”

De voorzittersverkiezingen zijn nu helemaal losgebarsten bij CD&V, met de kandidaturen van Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka. Maar waar staan zij eigenlijk voor? Dat blijkt niet zo duidelijk, terwijl alle christendemocraten toch de mond vol hebben van nieuwe smoelen en duidelijke lijnen. “Met deze kandidaten zit de grote vernieuwing er niet aan te komen”, zeggen experten. “Maar hoe maak je het midden in tijden van polarisering in godsnaam ook aantrekkelijk?”

Over één ding was iedereen het eens: de nieuwe voorzitter van CD&V, die dit najaar verkozen wordt, moet de partij een nieuw gezicht en een duidelijke koers geven. Het was ook de conclusie van de twaalf ...