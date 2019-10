Dodelijk slachtoffer bij botsing in staart van file op A12 in Schelle

Schelle -

Op de A12 Brussel-Antwerpen is donderdagochtend een dode gevallen bij een aanrijding in de staart van een file. Dat zegt de federale politie. Een Range Rover reed ter hoogte van Schelle aan hoge snelheid achteraan in op een vrachtwagen. De bestuurder van de wagen, een 41-jarige man, overleefde de klap niet. Vermoedelijk zag hij de file te laat opduiken.