Frank Deboosere bezoekt kankerpatiënten in Mechelen: “Belangrijk om solidair te zijn”

Mechelen - VRT-weerman en ‘Kom op tegen Kanker’-campagneleider Frank Deboosere heeft donderdag, naar aanleiding van de nationale dag tegen kanker, op de oncologische dienst van het AZ Sint-Maarten in Mechelen goodiebags uitgedeeld aan de patiënten. In het ziekenhuis gaan donderdag tal van activiteiten door voor deze nationale dag tegen kanker.

Op de twintigste dag tegen kanker wil Kom op tegen Kanker iedereen die te maken heeft met de ziekte, een hart onder de riem steken. In AZ Sint-Maarten wordt de dag gevierd met onder meer een flashmob in de inkomhal, het uitdelen van gele lintjes en een opblaasbare dikke darm om passanten te tonen hoe kanker in de dikke darm ontstaat.

“Volgens cijfers van het kankerregister werden in 2016 meer dan 68.000 nieuwe diagnoses gesteld”, zegt dokter Katrien De Block van de dienst oncologie. “De meest voorkomende kankers zijn prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen. Long- en dikkedarmkanker vervolledigen bij beide geslachten de top 3.”

Maar op twintig jaar is er ook veel vooruitgang geboekt. “Ons ziekenhuis is in België koploper op vlak van de nieuwe beeldvormingstechniek ABUS voor opsporing van borstkanker”, zegt De Block. “Ook pathologen, die weefsel onder de microscoop bekijken, beschikken over steeds meer mogelijkheden om zelfs met een klein stukje weefsel een diagnose te stellen.”

Voor patiëntenondersteuning heeft het AZ Sint-Maarten een multidisciplinair Psychosociaal Support Team (PSST), dat mentale steun biedt. Zo ook aan François Boone, die dikkedarmkanker heeft. “Ik onderging al 187 chemobeurten”, vertelt hij. “Ik denk dat het feit dat ik altijd sportief ben geweest, de reden is dat ik dat al negen jaar volhoud.”

Frank Deboosere kwam langs om kennis te maken met de patiënten, de dokters en verplegers en de vrijwilligers. “Het is erg belangrijk om solidariteit te benadrukken”, zegt hij. “Als we mekaar de hand geven en samen sterk zijn, kunnen we van kanker een beheersbare ziekte maken.”

Foto: Dirk Vertommen