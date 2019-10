Enkele honderden reizen van Thomas Cook kunnen toch plaatsvinden

Enkele honderden, mogelijk een duizendtal reizen die werden geboekt bij Thomas Cook of Neckermann in België, zullen de komende maanden dan toch kunnen plaatsvinden. Het gaat onder meer om cruisereizen, zo werd donderdag vernomen bij het Garantiefonds Reizen. De betrokken reizigers worden gecontacteerd.

Volgens Mark De Vriendt, de directeur van het Garantiefonds Reizen, kunnen reizen plaatsvinden waarvan intussen is gebleken dat de leveranciers betaald werden. Het gaat niét om de typische pakketreizen die rechtstreeks vanuit brochures werden geboekt, benadrukt De Vriendt, maar wel om bijvoorbeeld cruisereizen. “Ook vliegtickets geboekt bij reguliere luchtvaartmaatschappijen en door hen uitgeschreven, zijn bruikbaar” (als de reiziger ze betaald heeft), klinkt het nog.

Aan wie twijfelt, raadt het Garantiefonds Reizen aan contact op te nemen met het reisbureau.

Het faillissement van Thomas Cook in België trof naar schatting meer dan 70.000 mensen die op reis waren of een reis hadden geboekt met de touroperator. Wie zijn reis in het water zag vallen, kan nog altijd een schadedossier indienen via de website van het Garantiefonds Reizen.