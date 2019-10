Verdachte van moord op 88-jarige vrouw in Antwerpse studentenbuurt blijft in cel

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag de aanhouding bevestigd van Nebosja T., die verdacht wordt van de moord op zijn vroegere buurvrouw, de 88-jarige Maria Struyf. De 57-jarige Bosniër viel haar afgelopen weekend aan met een scheermes toen ze met haar hondje ging wandelen.

De hulpdiensten werden zondagavond opgeroepen voor een vrouw die met een ernstige snijwonde aan de keel op een bankje aan de Antwerpse Stadswaag zat. Omstaanders dienden haar de eerste zorgen toe. Het slachtoffer werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, waar ze in de loop van de avond overleed.

De politie had snel een verdachte in beeld en arresteerde iets voor 20 uur Nebosja T. in het Centraal Station. Hij had het scheermes nog op zak. De vijftiger bekende de feiten tegenover de onderzoeksrechter.

Zelfde appartementsgebouw

Nebosja T. woonde tot voor een maand nog in hetzelfde appartementsgebouw als het slachtoffer aan de Raapstraat. Na verschillende klachten van zijn medebewoners besliste de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven om hem eruit te zetten.

Toen de vijftiger zondag zijn post ging ophalen, liep hij het slachtoffer tegen het lijf in de hal. Ze zou gezegd hebben dat hij er niet meer welkom was, waarop hij door het lint ging en haar de keel oversneed. Dat hij uit wraak zou gehandeld hebben, zoals door enkele buren gezegd werd, ontkent hij. Hij zou het scheermes ook altijd op zak hebben gehad.

Niet in beroep

Nebosja T. was donderdag niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. “Wij gaan niet in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding en wachten het onderzoek verder af. Mijn cliënt zal daar zijn volle medewerking aan verlenen”, zegt zijn advocaat Ben Crosiers.

De vijftiger verschijnt over een maand opnieuw voor de raadkamer. Hij kwam al tweemaal eerder in aanraking met het gerecht: in 2006 werd hij veroordeeld voor slagen en verwondingen en in 2014 voor drugsbezit.