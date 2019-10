Marc Dutroux wil in 2021 vrijkomen: “Alleen al vanuit humanitair standpunt moet er een einde aan komen”

Marc Dutroux heeft de strafuitvoeringsrechtbank donderdagochtend gevraagd om een college samen te stellen van psychiatrische experts die los staan van het gevangeniswezen. Zij moeten bepalen of hij nog een gevaar voor de samenleving betekent. “Een stap in het project om in 2021 voorwaardelijk vrij te kunnen komen”, bevestigt meester Bruno Dayez, een van de advocaten van Dutroux bij het verlaten van de gevangenis.

Hij werd tot levenslange opsluiting veroordeeld en heeft er intussen bijna een kwarteeuw van detentie op zitten. Marc Dutroux vindt dat de tijd gekomen is om terug te mogen keren naar de maatschappij en zet alle zeilen bij om dat voor mekaar te krijgen. “Met de regelmaat van een klok worden door psychiatrische experts, verbonden aan het gerecht, verslagen opgesteld over de toestand van meneer Dutroux” legt meester Dayez uit. “Maar die verslagen zijn telkens weer de kopie van het vorige verslag, daarbij inbegrepen het besluit dat meneer Dutroux in de gevangenis moet blijven. Wij willen de routine van die expertises doorbreken en onafhankelijke experts, die van buitenaf komen, de kans geven om onze cliënt met een nieuwe kijk door te lichten.”

De advocaten van Dutroux hebben de strafuitvoeringsrechtbank, die zetelde in de gevangenis van Nijvel, een lijst van drie psychiaters voorgelegd die zo’n college zouden kunnen samenstellen. “Het parket stond daar niet weigerachtig tegenover”, zei meester Dayez bij het verlaten van de gevangenis. “Maar of de strafuitvoeringsrechtbank ook op ons verzoek zal ingaan, zullen wij pas op 28 oktober vernemen.”

(lees verder onder de foto)

Meesters Dayez en Cohen, de advocaten van Dutroux. Foto: yb

Brief voor papa Lambrecks

De advocaat stak niet weg dat het manoeuvre van zijn cliënt, die tot levenslang werd veroordeeld, tot doel heeft binnen afzienbare tijd de gevangenis onder voorwaarden te mogen verlaten. “Ik denk dat geen enkele andere gedetineerde in ons land meer dan 20 jaar aan een strikt gevangenisregime werd onderworpen. Wat dit betekent, kan niemand zich voorstellen. Alleen al vanuit een humanitair standpunt moet er een einde aan komen. Indien wij niets ondernemen, zullen de negatieve verslagen over onze cliënt zich blijven opstapelen tot hij 100 wordt. Hij bekent zijn verantwoordelijkheid voor de feiten waarin zijn rol bewezen werd. Maar er blijft in dit dossier een duistere zone over, waarvoor hij een eigen uitleg heeft. Hij heeft die uitleg al eens in een brief aan Jean-Denis Lejeune (papa van Julie, samen met Mélissa Russo een van de eerste slachtoffers van Dutroux, nvdr.) gegoten. Nu is hij bezig met het opstellen van een soortgelijke brief ter attentie van meneer Lambrecks.”

Jean Lambrecks, vader van Eefje, was donderdagochtend ook aanwezig op de strafuitvoeringsrechtbank. Voor hem was de confrontatie met de moordenaar van zijn dochter duidelijk een zware emotionele beproeving. Commentaar wou hij bij het buitenkomen zelfs niet kwijt, zo diep had het gebeuren hem geraakt.

(lees verder onder de foto)

De confrontatie met Marc Dutroux viel Jean Lambrecks bijzonder zwaar. Foto: yb

Wezen van het gerecht

“De burgerlijke partijen blijven de wezen van het gerecht”, legt meester Georges-Henri Beauthier uit die zowel Laetitia Delhez , een van de overlevende slachtoffers van Dutroux, als Jean-Denis Lejeune vertegenwoordigde. “Wij mogen al blij zijn dat wij onze grieven bekend hebben mogen maken aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar wij kunnen nog altijd niet op een volwaardige manier aan de debatten deelnemen. Toen dat luik vandaag begon, moesten wij helaas de zaal verlaten.”