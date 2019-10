Vlaams minister-president Jambon opgelucht door Brexit-akkoord: “No deal afgewend”

“No deal afgewend”. Zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon op het akkoord over de Brexit dat donderdagmiddag werd gesloten tussen de Britse en Europese onderhandelaars. Al houdt hij nog wel enigszins een slag om de arm. “Hoopvol op goede afloop op Europese Raad en zaterdag in Lagerhuis”, schrijft Jambon op Twitter.

De Vlaamse regeringsleider benadrukt ook dat een ordelijke Brexit goed nieuws zou betekenen voor Vlaanderen en de Europese Unie. Zijn voorganger aan het hoofd van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois, was steevast beducht voor een harde Brexit. “Ik kan me moeilijk iets slechters voorstellen”, stelde hij enkele maanden geleden nog.

No deal afgewend. Ordelijke Brexit goed nieuws voor Vlaanderen en de EU. Nu op inhoud bestuderen. Hoopvol op goede afloop op Europese Raad en zaterdag in Lagerhuis. — Jan Jambon (@JanJambon) October 17, 2019

Verhofstadt: “Een evenwichtig akkoord”

Bij zijn aankomst op de top van de Europese liberale familie reageerde ook Guy Verhofstadt op het akkoord. “Laten we nu zien of meneer Johnson in het Lagerhuis een meerderheid kan vinden”, zei de oud-premier. “Zo ja, dan zullen we in het Europees Parlement het akkoord nauwkeurig bestuderen. “Ik betreur de Brexit, maar als die dan toch moet plaatsvinden, is dit een evenwichtig akkoord.” Daarmee maakte Verhofstadt duidelijk dat het Europese halfrond zich pas over het akkoord zal buigen als het Britse parlement zaterdag het licht op groen zet. “De bal ligt nu in het kamp van de parlementsleden aan beide zijden van het Kanaal”, aldus Verhofstadt.