Verdachte van agressie tegen controleur van De Lijn blijft aangehouden

Antwerpen - De 20-jarige man die zaterdag een controleur van De Lijn heeft aangevallen met een metalen staaf, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen donderdag beslist.

De 38-jarige controleur was zaterdagmorgen in de premetro onder het Centraal Station van Antwerpen op zoek naar een man die op de sporen aan het wandelen was. Hij trof een persoon aan op het perron, die aan de beschrijving van de spoorloper voldeed. De man was bovendien aan het roken.

Toen de controleur hem erop attent maakte dat dat verboden was, greep de man een metalen staaf en begon daarmee op de controleur te slaan. Het slachtoffer sloeg op de vlucht, maar werd nog achternagezeten door de agressieveling. Uiteindelijk kon hij zich toch in veiligheid brengen en de hulpdiensten bellen.

De controleur raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij was minstens tien dagen arbeidsongeschikt. De politie kon de verdachte arresteren in de ondergrondse parking aan de kant van premetrostation Astrid. Hij werd voorgeleid en door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot doodslag.

De raadkamer heeft zijn aanhouding donderdag bevestigd. Volgens zijn advocate is de twintiger moeilijk verhoorbaar en kwetsbaar.