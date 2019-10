Droomweek voor ploegmaat Kevin De Bruyne: na EK-kwalificatie, nu ook verloofd met knappe vriendin

Eén ding is zeker: Oleksandr Zichenko heeft zijn schaapjes op het droge. Nadat de Oekraïner zich afgelopen week plaatste voor het EK 2020, vroeg hij nu ook zijn vriendin ten huwelijk.

Maandagavond ging Zinchenko nog maar de wereld rond, toen hij de EK-kwalificatie na de 2-1 zege op Portugal nog uitbundig voor de camera vierde. De ‘lookalike van De Bruyne’ ging volledig uit het dak in het bijzijn van zijn vriendin Vlada Sedan (21), een gekende presentatrice voor de Oekraïense televisie.

Maar woensdag zorgde de linksachter van Man.City dus voor het absolute orgelpunt en vroeg zijn vriendin ten huwelijk in het Olympisch Stadion van Kiev. In het bijzijn van honderden rozen kon de blondine niet anders dan haar ja-woord geven. Op het Instagram-account van het koppel volgde na het aanzoek al snel de bevrijdende foto met de gevleugelde woorden “De belangrijkste ‘ja’ in mijn leven’.