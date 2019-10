Al 9.000 meldingen voor ‘Te rap kapot’: vooral smartphones, printers en wasmachines laten het te snel afweten

‘Te rap kapot’, een initiatief van Test-Aankoop, kreeg in drie jaar tijd meer dan 9.000 meldingen binnen van producten die het te snel lieten afweten. Het gaat dan vooral om smartphones, printers en wasmachines, meldt de consumentenorganisatie. “Door het succes krijgt het meldpunt nu een Europees verlengstuk.”

De Belg gooide vorig jaar gemiddeld 10,3 kilo elektronisch afval weg. “De meldingen die we binnenkrijgen via Te rap kapot, vormen nog maar het topje van de ijsberg”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Te veel producten gaan vroegtijdig stuk, worden niet gerepareerd en worden veel te snel weggegooid. Liefst 68 procent van de gemelde producten was jonger dan drie jaar oud. Consumenten weten bij aankoop niet hoe lang hun nieuwe telefoon, tablet, hoofdtelefoon of waterkoker zal meegaan. De realiteit is dat we producten die defect gaan sneller weggooien omdat repareren te moeilijk of te duur is. De gevolgen zijn er voor onze portemonnee en voor het milieu.”

Het succes is zo groot dat nu ook de consumentenorganisaties van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal een gelijkaardig meldpunt gaan lanceren. Daarvoor krijgen ze financiële steun van de Europese Commissie, die de komende vier jaar 5 miljoen euro gaat vrijmaken. “Als steun voor verder onderzoek van consumentenorganisaties, universiteiten en herstelbedrijven.”

Zo makkelijk: zo herstel je de koffiemachine