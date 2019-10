Vrachtwagen rijdt over benen van vrouw na dodehoekongeval

Wevelgem - Bij een ongeval op het Sint-Maartensplein in Moorsele (Wevelgem) is een vrouw onder een vrachtwagen terechtgekomen. De vrachtwagen reed over de beide benen van de vrouw, die de hele tijd bij bewustzijn bleef.

Het gaat om een dodehoekongeval. De vrachtwagenchauffeur was al even aan het wachten op een betonmixer. Toen die was aangekomen, zette de chauffeur aan, maar daarbij zag hij niet dat op dat moment een vrouw de weg overstak. Het slachtoffer kwam onder het voertuig terecht en werd over haar beide benen gereden.

De vrouw bleef bij bewustzijn. Toen de hulpdiensten arriveerden, kreeg ze meteen morfine toegediend. Daarna werd ze naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht.