Professoren en studenten boos omdat ze niet in binnentuin mogen zitten

Gent - Dat de binnentuin van de vernieuwde Boekentoren niet toegankelijk is voor het publiek, is tegen de zin van een groep studenten en professoren. Het leidde vorige week tot een protestactie op de Blandijn.

De binnentuin tussen de Boekentoren (Rozier) en de Blandijn is dan wel volledig vernieuwd, hij blijft zoals vroeger ontoegankelijk voor het publiek. Dat heeft de UGent beslist. De groene koer moet dienen als rustpunt “om vanuit de leeszaal naar te kijken”.

Maar daar zijn professoren en studenten het niet mee eens. “Onbegrijpelijk”, zegt Benjamin Biebuyck, hoogleraar Duits. “Er is al zo weinig open ruimte. Stel die binnentuin dan toch open. Het doet denken aan vroeger, toen huizen een schone kamer hadden die alleen werd gebruikt bij bezoek. Afgesloten ruimtes zijn niet meer van deze tijd. Laat studenten en personeel er elkaar ontmoeten, op een respectvolle manier.”

Protestactie

Afgelopen vrijdag kwam het tot een korte protestactie met tientallen studenten in de binnentuin van het Blandijn­gebouw, die wel toegankelijk is. “Maar die tuin wordt zo intensief gebruikt dat er te weinig plaats is”, zegt Biebuyck.

Volgens de UGent is het nooit de bedoeling geweest om de koer van de Boekentoren open te stellen. “We willen het gebouw er weer laten uitzien zoals oorspronkelijk was bedoeld, met een afgesloten binnentuin”, zegt woordvoerder Stephanie Lenoir. “Er is geen geschikte toegang of balustrade. Bovendien volgt Monumentenzorg de renovatie op en is afwijken niet evident.”

Blokkende studenten

Dat vindt ook hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem. “Zet die tuin vol mensen en het uitzicht zal niet meer zo rustgevend zijn voor de blokkende studenten in de leeszaal”, zegt ze. “Vanop ons terras kan je trouwens wel van de binnentuin genieten.”

De UGent staat naar eigen zeggen wel open voor dialoog. “We bekijken of we op een andere manier aan hun bezorgdheden kunnen tegemoetkomen”, aldus Lenoir.