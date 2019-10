Moordseks bij ontdekking bidsprinkhanen in Limburg: “Ze at hem gewoon op”

Zonhoven -

De eerste populatie Europese bidsprinkhanen in Vlaanderen is een feit. In een heidegebied in Zonhoven werd er een achttal gesignaleerd. En nóg spectaculairder: de specialisten kregen meteen te zien hoe moorddadig zo’n vrouwtje kan zijn. “Nog voor de daad was ingezet, beet ze de kop van haar partner af. Om dan het mannetje rustig verder op te eten”, zegt Annelies Jacobs van Natuurpunt.