Philippe Clement hoopt op goed nieuws over Ruud Vormer en waarschuwt voor Moeskroen: “Niet onze geliefkoosde verplaatsing”

Vrijdag moet Club Brugge naar Moeskroen, maar ondertussen wachten Clement en co ook al in spanning op nieuws van de UEFA. De Europese voetbalbond buigt zich vrijdag over de zaak-Vormer. Hij riskeert een lange schorsing voor beledigingen aan het adres van de scheidsrechter in Madrid. “Je wil je beste spelers niet kwijtraken”, aldus Clement.

Op sportief vlak kampt Clement nog met enkele twijfelgevallen. Tau zit in de selectie maar is nog niet helemaal fit, Mitrovic en Ricca moeten nog een weekje passen. Ook Balanta zit in de finale fase van zijn revalidatie. “Percy heeft nog wat last maar ik heb hem wel opgenomen in de selectie. Vrijdag zullen we zien of hij kan spelen”, aldus Clement, die op zijn hoede is voor Moeskroen. “Ze doen het goed, en het is blijkbaar niet onze geliefkoosde verplaatsing. Het is een voetballende ploeg die er samen met ons fysiek bovenuit steken in de competitie met hun afgelegde kilometers. Dat hebben we kunnen constateren uit onze data. Makkelijk wordt het niet.”

Ook Club legde afgelopen week de nodige kilometers af, maar dan op het vliegtuig tijdens de interlandbreak. Donderdag kon Clement pas voor de eerste keer met zijn volledige groep trainen. “Zo’n oefenmatchen in bijvoorbeeld Singapore kosten veel krachten. Maar dat is de mondialisering van het voetbal: het hoort erbij. Het probleem ligt niet enkel daar, ook de overvolle kalender in België speelt mee. Er is weinig rust, dus we moeten de rust voor onze spelers op een andere manier zoeken. Tot nieuwjaar is er bijna geen enkele week zonder midweekvoetbal. Maar als je op drie fronten wil strijden, moet je daarmee om kunnen. Elke match gaan we er dus volle bak tegenaan.”

Foto: Photo News

Clement kwam ook nog eens terug op een eventuele schorsing voor Vormer. De UEFA buigt zich vandaag over de zaak. Vormer zou na zijn rode kaart in Madrid de Bulgaarse scheidsrechter beledigd hebben. Die stelde een rapport op, waardoor Vormer mogelijk langer dan één wedstrijd moet toekijken. “Zo’n extra schorsing vind ik nooit billijk. Zo subjectief ben ik wel”, aldus Clement. “Je wil je beste spelers niet kwijtraken. Ruud is de motor op ons middenveld, fysiek maar ook verbaal. Zijn schorsing zou een groot verlies zijn. Vervangers hebben niet echt, maar we hebben wel al iets geprobeerd op training vandaag. Rits zou kunnen schuiven, maar door de blessure van Balanta heb je daar ook een probleem op zijn positie.” Moest Vormer effectief extra geschorst worden, weet Clement nog niet of er extra stappen worden ondernomen. “We wachten eerst de uitspraak van de UEFA af. Dan pas gaan we ons beraden.”