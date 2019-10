Islamitische Staat claimt vrouwen te hebben bevrijd die door Koerden werden vastgehouden

Terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS) heeft naar eigen zeggen “een aantal” vrouwen bevrijd die door Koerdische troepen werden vastgehouden in het noorden van Syrië. Dat blijkt uit een bericht dat op de berichtenapplicatie Telegram is geplaatst door de jihadistische organisatie.

Een eenheid “soldaten van het kalifaat” viel woensdag een hoofdkwartier van de Koerdische troepen bij Raqqa aan en bevrijdde door Koerdische strijders “ontvoerde moslimvrouwen”, aldus het bericht. Dat verduidelijkte niets meer over de nationaliteit van de vrouwen en of ze banden hebben met Islamitische Staat.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), aangevoerd door de Koerden, houden zowat 10.000 ISIS-strijders vast nadat ze de terreurorganisatie in Syrië hadden verslagen. Het huidige offensief van Turkije in het noorden van Syrië leidde tot ongerustheid over de veiligheid van de gevangenissen en de kampen waar de strijders en hun families vastzitten.

De Syrische Koerden hebben de afgelopen dagen gemeld dat honderden naasten van ISIS-strijders uit een kamp van ontheemden zijn gevlucht en dat vijf jihadisten uit een gevangenis zijn ontsnapt. Minstens drie Franse vrouwen zouden zijn “gerecupereerd” door de jihadisten, aldus naasten aan hun advocaat. OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in België coördineert, zei woensdag dat twee Belgische Syriëstrijders zijn ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Syrië.

De opperbevelhebber van de SDF, generaal Mazloum Abdi, kondigde woensdag aan dat de operaties tegen IS worden bevroren. De SDF concentreren zich nu op hun defensie operaties.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian is nu op bezoek in Bagdad, waar hij met zijn Iraakse ambtgenoot Mohammed al-Hakim praat over mechanismen om strijders van Islamitische Staat voor het gerecht te brengen.

Al-Hakim zei dat zijn land heeft beloofd alle Iraakse IS-strijders en hun gezinnen terug te zullen nemen. “Irak zal zijn burgers niet verwerpen en hen een eerlijke rechtszaak bieden”, aldus de minister. Hij zei ook dat in Syrië buitenlandse strijders vastzitten uit 72 landen. Hij riep hun regeringen op om de gepaste maatregelen te treffen voor hun burgers, zonder daar verder op in te gaan.

Frankrijk en andere Europese landen weigerden IS-strijders en hun vrouwen en weduwes die de SDF vasthoudt, te repatriëren.