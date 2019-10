Huurder Josef B. blijft in hechtenis in zaak rond Nederlands “spookgezin”

Josef B., de 58-jarige huurder van de boerderij in het Nederlandse Ruinerwold waar maandag in de kelder een gezin werd aangetroffen, blijft de komende twee weken in voorlopige hechtenis zitten. Dat heeft de bevoegde rechter-commissaris donderdag besloten.

LEES OOK. Nederlands ‘spookgezin’ had “banden met Moon-sekte” (+)

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving. De verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Josef B., van Oostenrijkse komaf, werd maandag opgepakt toen de politie de boerderij had doorzocht. Een vader en zes meerderjarige kinderen leefden daar in voorlopig ingerichte woonruimtes die afgesloten konden worden. Ze woonden daar sinds negen jaar en leidden een teruggetrokken bestaan, zonder contact met de buitenwereld.

Het gezin werd ontdekt na een melding over een van de kinderen, een 25-jarige man, die naar het dorp was gelopen. Hij vertelde in een café over de leefomstandigheden.