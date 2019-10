Man met hamer valt school binnen en valt personeelslid aan

Antwerpen - Een man, gewapend met een hamer, heeft donderdagochtend iets voor 8.30 uur een personeelslid van het Stedelijk Lyceum Cadix op het Eilandje in Antwerpen aangevallen. Een collega van het slachtoffer, die tussenbeide kwam, deelde in de klappen. Beiden raakten lichtgewond. De dader is voortvluchtig.

Volgens de politie lijkt het er voorlopig op dat het om een gerichte aanval op het personeelslid gaat en niet om een willekeurige daad van agressie.

De politie is massaal ter plaatse gekomen en er werd meteen een zoekactie naar de dader gestart, maar die is voorlopig zonder resultaat. De man is nog altijd op de vlucht. “Ondertussen hebben we een onderzoek naar poging tot moord geopend”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We kunnen wel bevestigen dat de kinderen van de school niets van de feiten hebben gezien.”

