Flamboyante Napoli-voorzitter reageert als een gebeten hond op geruchten over de toekomst van Dries Mertens

In Italië wordt al een tijdje gespeculeerd over de toekomst van Dries Mertens. De Rode Duivel is einde contract bij Napoli en werd al meermaals gelinkt aan China. Ook al drukte de aanvaller die geruchten onlangs nog zelf de kop in, zijn voorzitter Aurelio De Laurentiis vond het toch nodig om stevig uit de hoek te komen.

Mertens is al zeven jaar speler van Napoli. Ook al is hij eind juni 2020 einde contract, zijn boodschap in een interview met de RTBF van begin oktober was glashelder. “Ik zou niet liever willen dan bij Napoli blijven”, zei hij, waarna hij (nog eens) herhaalde dat voor het grote geld spelen niet zijn ambitie is. “Ik ga alleszins niet naar China of Qatar. Ik wil zo lang mogelijk aan de top spelen.”

In Italië hebben ze die quotes waarschijnlijk niet gelezen en dus wordt er wild gespeculeerd over waar Mertens komend seizoen speelt. China wordt, alweer, genoemd als een mogelijkheid. Dat las ook De Laurentiis, die nogal stevig reageerde op deze geruchten over Mertens en ploegmaat José Callejon (wiens contract ook afloop na dit seizoen).

“Ik ben absoluut niet bereid om heel ver voor hen te gaan”, aldus de flamboyante Italiaan in gesprek met Sky Sports Italia. “Elke speler heeft zijn waarde, afhankelijk van zijn positie, hoe hij presteert, hoe oud hij is en wat hij doet. Als zij (Mertens en Callejon, red.) zich willen uitverkopen in China, overbetaald willen worden om er voor twee of drie jaar een sch***leven te hebben, dan is dat hun probleem. Ik kan China niet als competitief beschouwen. China is daar ver van verwijderd. Als zij dat anders zien, dat is dat hun probleem. In het leven moet je kiezen tussen gelukkig zijn en een job vinden die je graag doet of werken voor het geld. Voor mij is geld een middel, geen doel. Als dat voor hen wel een doel is, dan moeten ze maar naar China gaan.”

De Laurentiis scarica #Mertens e #Callejon: “Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere 2/3 anni di merda è un problema suo. Lavorare per soldi? Se i considerano un fine allora andassero in Cina" #Napoli pic.twitter.com/QPMwrk21e1 — Claudio Russo (@claudioruss) October 17, 2019

De Laurentiis onthulde verder dat hij ex-Genspeler Kalidou Koulibaly op een dag zal verkopen. “Ik hou van Koulibaly, de man voor wie ik 105 miljoen weigerde. Maar er zal een tijd komen dat ik hem ga verkopen. Wie zegt dat we onze defensief niet hebben versterkt, die is verkeerd.”