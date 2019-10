Zware storm boven noordoosten VS

Delen van de oostkust van de Verenigde Staten hebben te maken gehad met een zware storm. In de staat Massachusetts heeft het onweer elektriciteitskabels beschadigd en bomen ontworteld, aldus de lokale autoriteiten. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen en grote schade is aangericht. In de Amerikaanse media waarschuwen experten voor een zogeheten “bomcycloon”.

Volgens het portaal ‘poweroutage.us’ zaten op bepaalde momenten meer dan 430.000 gezinnen in acht deelstaten tijdelijk zonder stroom. In Massachusetts alleen al waren ongeveer 194.000 gezinnen getroffen, zo blijkt uit een kaart van het rampenbeheeragentschap in de staat. De gegevens tonen niet aan hoelang de elektriciteit er verstoord was.

Ook de oostelijke stad New York is getroffen door hevige rukwinden en langdurige regen. Op de luchthavens van de stad kwam het tot vertragingen, maar de vliegoperaties zijn niet opgeschort.

Op de luchthaven van Boston zijn volgens de krant Boston Globe windsnelheden tot 110 kilometer per uur opgemeten. In de stad Provincetown was dat meer dan 140 kilometer per uur.

De Amerikaanse weerdienst voorspelt ook donderdag nog hevige regenval en rukwinden in het noordoosten van het land.