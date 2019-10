Zonnepanelen waren geen optie, dus installeerde Hilde een mini-elektriciteitscentrale in haar zaak

Waasmunster -

Hernieuwbare energie is overal in opmars. Windenergie via windmolens en zonne-energie via zonnepanelen zijn de bekendste. Energie op basis van waterstof gewonnen uit gas staat in Europa nog in de kinderschoenen, maar Waasmunster geeft al het goede voorbeeld. Bij Thuisgastronomie Hilde Possemiers is een kleine energiecentrale geïnstalleerd. “Wij koken hier met onze eigen energie.”