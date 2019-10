Daniel Deriemacker schuldig aan moord op echtgenote Carmen (35): beschuldigde zakt in elkaar bij voorlezen arrest

Brugge / Ieper - De volksjury heeft Daniel Deriemacker (38) schuldig bevonden aan de moord op Carmen Garcia Ortega (35). De beschuldigde bracht zijn echtgenote begin 2017 in Komen met messteken en stampen tegen het hoofd om het leven. De beschuldigde, die de feiten altijd heeft ontkend, zakte in elkaar bij het voorlezen van het arrest.

Na een telefonische tip op 10 januari 2017 troffen inspecteurs het levenloze lichaam van Carmen Garcia Ortega aan in een woning in de Handelsstraat in Komen (Henegouwen). De vrouw, geboren in Ieper, werd genadeloos afgemaakt met dertien messteken, in het hart en in de keel, en bleek ook meerdere stampen in het gezicht te hebben gekregen. Haar neus en jukbeen waren gebroken. De speurders stelden ook vast dat de rechterachterband van haar voertuig lek was gestoken.

De doorbraak in het onderzoek kwam er pas een kleine twee maanden later. Een getuige vertelde dat hij die bewuste avond aan het station van Komen een in het zwart geklede man snel had zien voorbij wandelen. Even later zou die verdachte in een oude Ford met een kapot achterlicht gestapt zijn. Daniel Deriemacker, de echtgenoot van Ortega, beschikte over een dergelijke Ford Fiesta. Hij werd op 21 april 2017 aangehouden.

Plaatsbezoek draait averechts uit

Het koppel was op het moment van de feiten al zeventien jaar samen, waarvan vijftien jaar getrouwd. “Het staat vast - gezien de ernst van de verwondingen - dat zij op 10 januari 2017 opzettelijk, met oogmerk om te doden, om het leven werd gebracht”, zo verklaarde de volksjury hun beslissing donderdag. “Dat deze dood met voorbedachten rade werd gepleegd, blijkt uit het stuk steken van de autoband, en dat hij haar stond op te wachten om toe te slaan.”

Het plaatsbezoek in Komen afgelopen weekend is voor de verdediging averechts uitgedraaid. Door hun vaststellingen ter plaatse was de jury sindsdien nog meer overtuigd van zijn schuld.

Deriemacker zakte in elkaar tijdens het voorlezen van het arrest. Hij moest zelfs even ondersteund worden door enkele agenten.

Dadelijk starten de debatten over de strafmaat. Deriemacker riskeert levenslange opsluiting.