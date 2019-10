Twee zwaargewonden bij ontploffing in huis in centrum van Gent

Gent - Bij een ontploffing in een woning in Gent zijn twee gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat de ontploffing veroorzaakte, is nog onduidelijk.

De ontploffing gebeurde rond 16.45 uur aan de Filips Van Marnixstraat, vlakbij het Citadelpark in het centrum van Gent. Bij het incident vielen twee gewonden, melden de hulpdiensten. Ze raakten zwaar gewond, maar hoe er zij eraan toe zijn, is nog onduidelijk. Ze werden naar het UZ in Gent gebracht.

Foto: jdu

De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Medewerkers van gasmaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse, zegt woordvoerder David Callens. “Ze waren in de buurt aan het werk en hoorden de ontploffing. Ze zijn op eigen houtje ter plaatse gegaan en hebben uit voorzorg het gas afgesloten.” Maar volgens de woordvoerder werden bij eerste nazicht geen spoor van gas gevonden, al is het nog veel te vroeg om een exacte oorzaak aan te duiden.

Foto: jdu