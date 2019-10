Man opgepakt na uitslaande brand in woning in Zonhoven

Zonhoven - De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg is donderdagnamiddag rond 13.00 uur uitgerukt voor een woningbrand in de Koningsbergweg in Zonhoven. Aanvankelijk was er alleen sprake van rookontwikkeling, maar de vlammen sloegen al snel naar buiten. Een man is opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting.

De Koningsbergweg werd afgesloten zodat de brandweerdiensten alle ruimte hadden om de bluswerken uit te voeren. Het huis raakte zwaar beschadigd.

De verdachte was blijkbaar de vroegere bewoner van het huis. Hij had de woning, waar zijn ex nog verbleef, verlaten na een relatiebreuk.