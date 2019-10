De 49-jarige Angyal kon donderdag zijn ogen amper geloven. Langs alle kanten kreeg de dakloze man in de Basiliekstraat eten en voer voor zijn honden Guszt en Liszi toegestopt. Dat is allemaal het gevolg van een hulpactie die handelaar Philip Demanet op poten had gezet.

Vier jaar al verblijft Angyal nu al in België. “Ik kom uit Debrecen, een grote stad in Hongarije. Ik werkte er in de bouw. Isolatie aanbrengen is mijn specialiteit. Maar helaas gaat de economie ...