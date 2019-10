Oezbekistan verbiedt peperdure trouwfeesten, maar huwelijkszangers komen in opstand: “Ons land gaat failliet”

De Oezbeekse entertainmentsector staat in rep en roer. Huwelijkszangers en -zangeressen komen in opstand tegen de nieuwe regels die de overheid in het leven roept om de peperdure trouwfeesten in het land een halt toe te roepen. Voortaan mogen trouwers ‘slechts’ 250 gasten uitnodigen, twee zangers of zangeressen boeken en drie luxewagens in hun trouwstoet laten ridjen.

Niets waar ze in Oezbekistan meer van houden dan van een peperduur trouwfeest. Het is een traditie in het land, voor velen zelfs een erezaak. Trouwen doe je niet zonder gigantisch veel gasten uit te nodigen, minstens tien zangers of zangeressen te laten optreden en een trouwstoet te organiseren met luxueuze auto’s waar de gemiddelde CEO zelfs jaloers op is.

Het gemiddelde trouwfeest kost 18.000 euro of zelfs meer. Hoeveel dat voor de doorsnee Oezbeek is, blijkt uit het feit dat die elke maand gemiddeld 180 tot 270 euro verdient. Hij stort zich met andere woorden in de schulden, bij de bank of bij vrienden en familieleden waar hij het geld gaat lenen.

Failliet

De overheid vindt het welletjes geweest met al die buitensporigheid en voert daarom een reeks strenge regels in. Zo is het vanaf 1 januari 2020 niet langer toegestaan om meer dan twee zangers of zangeressen te laten optreden, mogen er maximum 250 gasten uitgenodigd worden en mogen in een trouwstoet hoogstens drie luxewagens rijden.

“Onze huwelijken hebben het niveau bereikt waarop ze het land zonder een oorlog in een faillissement kunnen doen belanden”, zegt senator Iqbol Mirzo op een lokale nieuwssite.

Protest

De bevolking lijkt open te staan voor die beperkingen, maar er is wel al protest tegen ontstaan vanuit de sector. Meer bepaald de huwelijkszangers en -zangeressen keren zich op sociale media tegen de overheid. Zij zeggen dat hun werk op trouwfeesten inkomsten creëren voor zichzelf, maar ook voor andere mensen.

“Ik verdien 800 dollar om vier liedjes te zingen op een huwelijksceremonie”, zegt Munisa Rizaeva. “Daarvan betaal ik 450 dollar aan haar groepsleden, bestaande uit zes muzikanten, twee chauffeurs, twee bodyguards en twee administratief bedienden. Die mensen hebben 36 familieleden waar ze voor zorgen.”

Rizaeva zegt 350 dollar over te houden voor de liedjes die ze op een huwelijk zingt. Dat moet ze naar eigen zeggen nog delen met 41 andere mensen die haar helpen met liedjes schrijven, video’s maken en ga zo maar door. “Ongeveer 150 mensen verdienen dankzij mij elke maand geld.”

Eenzelfde verhaal bij Ozoda Nursaidova, een Oezbeekse met meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Zij vraagt 1.000 euro om vijf liedjes te zingen op een huwelijk, en met dat geld betaalt ze tien bedienden.