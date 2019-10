Is het volgende Braziliaans wonderkind bekend? 17-jarig toptalent doet monden openvallen

Is Talles Magno het volgende Braziliaanse godenkind in het rijtje? Foto: Twitter

De naam Talles Magno zegt u wellicht (nog) niets, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen. De balvaardige tiener scheert momenteel hoge toppen in de Braziliaanse competitie. Is de volgende Neymar opgestaan?

Hij wordt gezien als één van de grootste Braziliaanse talenten binnen zijn leeftijdscategorie. Talles Magno heeft mooie tijden in het vizier. De youngster is momenteel actief bij Vasco da Gama, een kleine club in de Braziliaanse Serie A. En dat is niet geheel toevallig, want de aanvaller werd grootgebracht in de armere buurten rond het São Januário-stadion van Vasco. Van jongs af aan doorliep Talles bijna alle jeugdreeksen van de club met in het achterhoofd steeds het idee zijn familie ooit een beter leven te kunnen schenken.

Vergeleken met Gabriel Jesus

Met de U20 bereikt Talles de halve finales van de Braziliaanse beker. Met goals in de kwart- en halve finale zet hij zichzelf meteen in de schijnwerpers. Met resultaat: in juni 2019 viert de spits op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij het eerste elftal van Vasco. Niet veel later volgt ook een uitnodiging van de Braziliaanse U17. Vergelijkingen met Gabriel Jesus (Man.City) of Neymar (PSG) laten niet lang op zich wachten, al kijkt de jongeling naar eigen zeggen vooral op naar landgenoot en Bayern München-speler Philippe Coutinho.

In geen tijd wordt Talles gebombardeerd tot een erg belangrijke pion binnen de ploeg. Zowel als flankspeler diepe spits blijkt hij met zijn uitgebreide techniek vaak een gesel voor de verdediging. Dat bewijst onder meer onderstaand filmfragment, waarbij Talles de tegenstander dankzij een listige beweging zomaar een rode kaart aansmeert.

O futebol-arte que gera resultado: lambreta/carretilha de Talles Magno resulta na expulsão de Gabriel Dias. Siga Vasco x Fortaleza https://t.co/JLd0jcshKN pic.twitter.com/rELEWseuFy — globoesportecom (@globoesportecom) October 13, 2019

Al is er zeker nog ruimte voor progressie. Terwijl Talles vooral uitblinkt in techniek, snelheid en balvaardigheid, laat het positiespel en spelinzicht vaak nog de wensen over. Zonder twijfel een ruwe diamant om in de gaten te houden, de Braziliaanse opvolging ziet er alleszins rooskleurig uit.