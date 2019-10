‘Dronken’ man springt in leeuwenkooi: verzorgers kunnen hem redden door roofdier te verdoven

Een Indiase man sprong donderdagmiddag in een leeuwenkooi in de zoo van New Delhi. Volgens getuigen en medewerkers van de zoo was de man “onder invloed” of “mentaal onstabiel”. Hij stond even oog in oog met een van de roofdieren, maar werd gered door alerte verzorgers. Ze konden de leeuw snel verdoven en hielden de man in bedwang tot de politie arriveerde.