Rechter niet mals voor 18-jarige overvaller van supermarkt: “Je had op school moeten zitten, niet in de rechtbank”

Sint-Niklaas / Beveren-Waas - Een piepjonge overvaller van achttien jaar die in mei samen met een minderjarige vriend supermarkt Carrefour in Beveren overviel riskeert 37 maanden cel. Tijdens zijn proces werd hij zwaar aangepakt door de rechter.

Nafia F. uit Sint-Niklaas is nog maar net achttien jaar en zit ondertussen al twee maanden in de cel. Het gevolg van een gewapende overval die hij op 4 mei van dit jaar samen met een kompaan pleegde op warenhuis Carrefour in Beveren. “Ze stapten de supermarkt binnen en bedekten hun gezicht”, reconstrueerde het openbaar ministerie de overval. “Daarna zwaaiden ze met een mes naar het personeel en duwden één van de kassiersters op de grond.”

Herkend van op school

De daders slaagden erin om tijdens de overval een paar duizend euro buit te maken. Nafia F. kon na verder onderzoek ingerekend worden aan de hand van de beschrijving van één van de kassierster. “Ze had hem bijna onmiddellijk herkend omdat ze samen met hem op school had gezeten”, legde haar advocaat Steven Henderickx uit. “Nafia F. ontkende maar zowel het signaal van zijn gsm als dat van zijn kompaan werden op het moment van de feiten gecapteerd ter hoogte van supermarkt.”

Nafia F. was als enige net meerderjarig op het moment van de overval. Zijn kompaan niet, waardoor die werd overgebracht naar de gesloten jeugdinstelling in Everberg. “Het was een idee van mijn vriend”, verdedigde F. zich zijn proces. “Hij had alles geregeld. Ik moest gewoon meegaan.”

Nafia F. riskeert 37 maanden cel. Tijdens de behandeling van de zaak werd hij de mantel uitgeveegd door rechter Karin Dalen. “Je had nog op de schoolbanken moeten zitten in plaats van hier in de rechtbank”, klonk het streng bij de voorzitster. Vonnis op 28 oktober.