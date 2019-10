Woelwater en publiekslieveling Lamkel Zé krijgt zijn verbeterd contract bij Antwerp

Didier Lamkel Zé heeft eindelijk zijn zin gekregen. De opvallendste speler op de Bosuil zette vandaag zijn handtekening onder een verbeterd contract en verlengde ook voor één jaar, met optie, tot medio 2023.

Vorige week kondigde uw krant al aan dat Lamkel Zé en Antwerp in gesprek waren, en nu zijn ze dus ook tot een akkoord gekomen. Dat kondigde de club donderdagavond officieel aan.

Nochtans had dit nieuws er al veel vroeger kunnen komen… Als hij de voorbije maanden niet zoveel stoten had uitgehaald. Bij de start van de voorbereiding zat Lamkel Zé nog op een strand in het zonnige Zuid-Frankrijk, met de bedoeling om toen al een vernieuwd contract af te dwingen, maar in de plaats werd hij prompt naar de B-kern verwezen. Later kwam hij ook nog negatief in het nieuws door zijn ongelukkige rol in de Europese uitschakeling tegen AZ en een knokpartij op training met doelman Sinan Bolat.

Bezinning

De laatste weken heeft Lamkel Zé echter zijn fouten ingezien en zich helemaal herpakt. De flankaanvaller presteerde weer op zijn best, scoorde en liet scoren, is populairder dan ooit tevoren bij de rood-witte supporters… En vooral: zijn gedrag is voortreffelijk. Nu ook zijn wens voor een vernieuwd contract eindelijk is uitgekomen, is het weer aan Lamkel Zé om deze goeie lijn door te trekken.