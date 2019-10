Alle Europese leiders ondersteunen Brexit-akkoord: “Onze deur zal altijd openstaan voor een terugkeer”

Alle Europese staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie ondersteunen het ontwerpakkoord met de Britse regering over het echtscheidingsakkoord. Dat heeft voorzitter Donald Tusk donderdag aangekondigd.

De regeringsleiders vragen de Europese instellingen om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen zodat het akkoord op 1 november in werking kan treden, zo deelde Tusk mee. “We zijn bedroefd dat de Britten de Europese Unie gaan verlaten. Als ze ooit willen terugkeren, staat onze deur open.”

Het Europees Parlement kan het echtscheidingsakkoord voor de deadline van 31 oktober goedkeuren, zo verzekerde voorzitter David Sassoli. Met het ontwerpakkoord over de boedelscheiding zouden de Europese Commissie en de Britse regering op de valreep een ongeordend Brits vertrek op 31 oktober kunnen vermijden, op voorwaarde dat na de Europese leiders ook het Britse parlement en tenslotte het Europees Parlement de deal bekrachtigen. “Wij zijn klaar om onze plicht te doen, die erin bestaat de tekst te bestuderen en de noodzakelijke procedures goed te keuren zodat de tijdslimiet gerespecteerd wordt”, verzekerde Sassoli.

Over het fiat van het Europese halfrond bestaat minder twijfel dan over de houding die het Britse Lagerhuis zaterdag zal aannemen. “Premier Boris Johnson zei dat hij er vertrouwen in heeft en dat is goed nieuws voor ons”, reageerde Sassoli.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker probeerde Johnson een handje te helpen met zijn suggestie dat er door dit akkoord geen nieuw uitstel meer nodig is. Johnson wil de stemming immers presenteren als een keuze tussen dit akkoord en een harde Brexit eind deze maand. Sassoli beperkte zich echter tot de vaststelling dat het aan de Britten is om te beslissen of ze nieuw uitstel willen vragen.