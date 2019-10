Nu al recordaantal klachten over stiptheid bij De Lijn

Tussen januari en september 2019 hebben reizigers 16.251 klachten ingediend over de gebrekkige stiptheid bij De Lijn. Dat zijn er nu al meer dan de 14.000 klachten vorig jaar. In dezelfde periode werden er 151.760 ritten afgeschaft, tegenover 200.000 afgeschafte ritten in heel 2018. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Els Robeyns (SP.A) en Jos D’Haese (PVDA).

De cijfers doken vorige week opnieuw op. In 2018 heeft de Vlaamse Ombudsdienst een recordaantal klachten gekregen over de afgeschafte bussen bij De Lijn. Vorig jaar werden 200.000 busritten geschrapt, de helft meer dan in 2017. En er kwamen zo’n 14.000 klachten binnen bij de klantendienst over de stiptheid van bussen en trams. Dat is zowat een kwart van alle klachten.

De voorlopige cijfers voor 2019 tonen geen beterschap, integendeel, zo bleek donderdag uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Els Robeyns. Zo werden er in de periode januari tot en met augustus in Vlaanderen 151.760 ritten afgeschaft. In meer dan de helft van de gevallen (84.267 afgeschafte ritten of 55,5 procent) is het personeelstekort de oorzaak voor de afgeschafte rit. Een andere grote oorzaak zijn de stakingen. Die waren in de betrokken periode goed voor 54.242 afgeschafte ritten (35,7 procent).

“Niet om vrolijk van te worden”

Verder blijft het aantal klachten over de gebrekkige stiptheid in stijgende lijn gaan. Zo zijn er tussen januari en september 16.251 klachten ingediend.

“Geen cijfers om vrolijk van te worden”, erkent minister Peeters. Zij wijst op de noodzaak om dringend actie te ondernemen. Zo wordt er volgens haar hard gewerkt aan het probleem van het chauffeurstekort. “De Lijn meldt dat ze op eind september 410 nieuwe chauffeurs heeft aangeworven en ze willen eind 2019 afkloppen op 570 nieuwe chauffeurs”, aldus Peeters. Verder is het volgens haar de bedoeling blijvend in te zetten op een betere doorstroming om de stiptheid te verbeteren en moet de geplande gegarandeerde dienstverlening ook helpen om het aantal afgeschafte ritten door staking terug te dringen.

“Structureel probleem”

Volgens SP.A-politica Els Robeyns wijzen de cijfers op een “structureel probleem” bij De Lijn. “Er moeten serieuze alarmbellen gaan rinkelen”, aldus Robeyns. Volgens haar mag er absoluut niet verder bespaard worden op de middelen voor De Lijn. “Mensen blijven dagelijks in de kou staan, wachtend op een bus die niet komt. Dat het antwoord dan is dat het aanbod verder zal verminderd worden, op een moment dat de files nog nooit zo lang zijn geweest en de ambitie van het regeerakkoord net is om het aanbod te verhogen en de dienstverlening te verbeteren, is de wereld op zijn kop.”

“Kapot bespaard”

Ook PVDA-parlementslid Jos D’Haese ziet geen ruimte voor extra besparingen of “efficiëntiewinsten” bij De Lijn. “De Lijn is al kapot bespaard”, klinkt het. De PVDA’er gelooft ook niet dat de gegarandeerde dienstverlening een antwoord zal zijn op de stakingen. “Daar is het antwoord niet minimale dienstverlening, maar maximale dienstverlening zodat het personeel zelf tevreden is en niet hoeft te staken”, aldus D’Haese. De PVDA’er waarschuwt ook voor de verdere privatisering van het openbaar vervoer. Daarvoor wijst hij naar buitenlandse voorbeelden, zoals in Nederland. “In Nederland is dat een fiasco. Terwijl een Omnipas in Vlaanderen 319 euro kost, kost een gelijkaardig abonnement in Nederland bijna 3.000 euro. Is het dat waar jullie naartoe willen?”