Familie van Nederlands ‘spookgezin’ reageert voor het eerst: “Drie kinderen zijn in 2011 al gevlucht van hun vader”

De familie van Gerrit-Jan V., de vader die deze week met zijn vijf kinderen uit een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold werd bevrijd, heeft voor het eerst gereageerd op het onderzoek. “Drie van zijn kinderen zijn in 2011, toen het gezin nog in Hasselt woonde, het huis ook al eens ontvlucht”, zo staat te lezen in een verklaring.

De verklaring werd geschreven door de broers en zussen van Gerrit-Jan. De man zou in de jaren tachtig alle banden met zijn naaste familie hebben verbroken. “Hij heeft ons gezegd dat we geen enkele poging mochten ondernemen om hem, om zijn verblijfplaats te vinden”, luidt het onder meer.

In 2011, toen Gerrit-Jan nog in het Nederlandse Hasselt woonde, zijn drie kinderen van de man het huis ontvlucht. Ze hebben toen contact opgenomen met hun broer uit een eerder huwelijk, met grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. “De familie was niet op de hoogte van het bestaan van meer kinderen.”

De moeder van Gerrit-Jan overleed in 2017. Ook toen lukte het de notarissen niet om de woonplaats van de man te achterhalen. “We hebben met ontsteltenis kennis genomen van de gebeurtenissen in Ruinerwold. (...) We zullen de regionale politie alle informatie geven die nodig is om de achtergronden van dit drama op te helderen.”