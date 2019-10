Kerncentrales worden gesloten? Dus denkt gemeente aan weinig vanzelfsprekend alternatief: "Alles zal veilig verlopen"

Beveren-Waas / Beveren - Een sluiting van de kerncentrales in Doel zou voor de gemeente Beveren een serieuze aderlating betekenen. Daarom wil de gemeente bekijken of ze radioactief afval kunnen opslaan en daarop taksen heffen om het verlies te compenseren.

In 2022 moet reactor 3 van de kerncentrale in Doel sluiten, in 2024 volgen reactoren 1 en 2 en in 2025 dient een volledige sluiting van de centrale zich aan. De sluiting brengt een enorm verlies van inkomsten met zich mee voor de gemeente, die jaarlijks heel wat belastinggeld int van de centrale. Om dat verlies van inkomsten deels te compenseren gaat de gemeente een onderzoek opstarten om te bekijken of er belastingen geheven kunnen worden op de opslag van radioactief materiaal op Bevers grondgebied. “De sluiting van de kerncentrale is een van de grootste uitdagingen van de komende legislatuur”, weet burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We weten dat een andere gemeente (Tihange, nvdr.) nu al een belastingen heft op de opslag van nucleair afval en we willen bekijken of en hoe we dat ook in Beveren kunnen doen. Wij hebben tot nu toe werd beslist om dat bij ons niet te doen, maar het is niet meer dan logisch dat wij het ook kunnen invoeren.”

Geen zorgen maken

Alles zit duidelijk nog in de onderzoeksfase, dus concrete plannen of invullingen zijn er nog niet. Maar de inwoners moeten zich zeker geen zorgen maken. “Alles is gereguleerd via strikte regels en wetten dus het zou zeker veilig verlopen”, gaat Van de Vijver verder. “Er ligt momenteel trouwens al wat laag-radioactief afval op ons grondgebied, dat is een publiek geheim, dus er is geen reden tot bezorgdheid.”