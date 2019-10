Waarom we de Belgische helden van het verzet tijdens WO II vergeten zijn

Kijktip volgende week: Kinderen van het verzet, vanaf dinsdag op Canvas. Niet alleen voor de pakkende getuigenissen, in de geprezen vertelstijl van eerdere reeksen over collaboratie en de kolonies. Maar ook omdat je als kijker geconfronteerd wordt met een vervelende vraag: Waarom ken ik al deze verhalen niet? Waarom weten we níks over het verzet in Vlaanderen tijdens Wereldoorlog II? Geen namen, geen acties, geen heldendaden,… De enige die iedereen kent, is Michèle from tze riesistens uit ’Allo ’allo! Hebben we collectief een les geschiedenis gemist? Of zijn we een deel van ons verleden gewoon vergeten?