VS en Turkije bereiken akkoord over staakt-het-vuren in Syrië: “Miljoenen levens zullen worden gered”

“Geweldig nieuws uit Turkije.” Zo kondigde de Amerikaanse president Donald Trump donderdag via Twitter aan dat de VS en Turkije een akkoord hebben bereikt over een tijdelijk staakt-het-vuren in Syrië. “Miljoenen levens zullen worden gered.”

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence was naar Ankara afgereisd om een einde te maken aan de Operatie Ontluikende Vrede, het Turkse offensief dat Koerdische strijders wilde terugdringen uit een grensgebied in het noorden van Syrië. Na vier uur overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan was er een akkoord bereikt. Turkije zal zijn militaire operatie op pauze zetten om de Syrisch-Koerdische milities 120 uur de tijd te geven om zich terug te trekken uit de “veiligheidszone”. Daarna zal de operatie eindigen, verklaarde Pence.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 oktober 2019

“Dit is geen staakt-het-vuren”

Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, ontkende echter dat het om een staakt-het-vuren gaat. “We schorten gewoon de operatie op. Dit is geen staakt-het-vuren”, zo verkondigde hij op een persconferentie kort na de aankondiging van Mike Pence. “We kunnen het offensief alleen stopzetten als alle terroristische elementen zich volledig terugtrekken uit het gebied.”

De Syrisch-Koerdische troepen zullen zich 35 kilometer van de grens terugtrekken, zei Pence. Deze “veiligheidszone” zal onder Turkse militaire controle komen te staan, aldus Cavusoglu.

Volgens Donald Trump is het akkoord tussen de VS en Turkije het resultaat van zijn “noodzakelijke, maar ietwat onconventionele” aanpak. “Deze deal zou drie dagen geleden nooit gemaakt zijn. Er was nood aan een strenge aanpak om het gedaan te krijgen. Fantastisch voor iedereen. Trots op iedereen”, tweette de president.. “Dit is een grootse dag voor de beschaving. Ik ben trots dat de Verenigde Staten mij gesteund hebben door een noodzakelijk, maar ietwat onconventioneel pad te volgen. Mensen proberen deze deal al jaren rond te krijgen. Miljoenen levens zullen gered worden. Felicitaties aan iedereen.”

“Koerden ongelooflijk blij”

Eerder uitte Trump in Texas al zijn dankbaarheid aan zowel Turkije als de Koerden en zei hij dat het akkoord lang stand zou houden. “We hebben alles waar we gedroomd van hebben”, aldus de president. “Ik wil de Koerden bedanken. Ze waren ongelofelijk blij met deze oplossing. Deze oplossing heeft, eerlijk gezegd, hun levens gered.” Hij voegde er ook aan toe dat de Koerden verantwoordelijk zouden blijven voor gevangen strijders van Islamitische Staat (ISIS).

Voor Turks president Recep Tayyip Erdogan had Trump mooie woorden. “Hij is een geweldige leider, een taaie man, een sterke man, en hij heeft gedaan wat juist is.” Het staatshoofd bevestigde ook dat zijn Turkse ambtgenoot volgende maand op bezoek komt in Washington, zoals al eerder gepland.