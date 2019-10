Zware storm verhindert landing van vliegtuig Britse prins William en Kate

Door een zware storm in Islamabad heeft het vliegtuig met de Britse prins William en zijn echtgenote Kate er niet kunnen landen en is het teruggekeerd naar Lahore. Het toestel had twee vruchteloze landingspogingen ondernomen, aldus journalisten die meereizen met het prinsenpaar in Pakistan.

Het toestel van de Royal Air Force, een Voyager, vervoert William en Kate tijdens hun vijfdaags bezoek aan Pakistan. Het toestel kwam terecht in een van de stormen die de hoofdstad tijdens de herfst regelmatig treffen.

De piloot vloog gedurende een uur in cirkels, maar door de bliksem en turbulentie moest het toestel terugkeren naar Lahore, zo schreef Rebecca English, een correspondent van de Daily Mail, op Twitter. “Weinigen onder ons hebben zulke turbulenties meegemaakt.” Volgens Chris Ship, een journalist van ITV, had prins William gemeld zich goed te voelen. Hij is zelf piloot.

Foto: Photo News

De piloot van de Voyager probeerde het toestel aan de grond te zetten op een legerbasis in Rawalpindi en op de internationale luchthaven van de hoofdstad, maar moest toch terugkeren naar Lahore, 270 kilometer verder naar het zuiden.

Het is niet duidelijk of het toestel later opnieuw naar Islamabad vliegt. De persdienst van het prinsenpaar gaf nog geen commentaar.